Меню в украинских ресторанах может существенно подорожать в ближайшие месяцы.

Меню в украинских ресторанах в ближайшие месяцы подорожает - в некоторых заведениях на 50%.

Такой прогноз озвучила соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Украины, директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова, пишет UBR.

По ее словам, недорогие рестораны будут повышать цены ежемесячно на 10-20%. Таким образом, к весне меню там вырастет 50%, те же, кто оставит прежние цены - закроются.

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"Платить аренду, налоги, акцизы, эквайринг смогут только дорогие рестораны. А недорогие - куда деваться - будут повышать цены. Потому что просто нечем будет оплачивать расходы, которые все растут и растут", - говорит Насонова.

Она прогнозирует, что ресторанный рынок может ждать возвращение к уровню 2000-х годов: заведений мало, но они забиты под завязку. Более того, для похода туда нужно "копить целый месяц".

"Станет меньше всех ресторанов, но особенно недорогих. Будут забиты оставшиеся заведения. Те, кто переживет зиму", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, эксперты прогнозируют, что в Украине с начала 2022 года вследствие повышения акцизной ставки вырастут цены на алкоголь. В частности, бутылка пива с 8% содержания алкоголя подорожает более чем на 2 гривни.

Автор: Юрий Годован