В Минэкономики отметили, что обсуждают с Министерством обороны и Минцифры принципиальные подходы.

Кабинет министров Украины работает над созданием электронного механизма бронирования. Об этом представители Министерства экономики сообщили в комментарии AIN.UA.

"Другой альтернативы, кроме диджитализации процессов, связанных с бронированием, нет. Это будет однозначно сделано. Мы сейчас обсуждаем с Министерством обороны и Минцифры принципиальные подходы к тому, каким образом перевести "в цифру" постановление №76 (регулирует вопросы бронирования, – ред.) или те нормативно-правовые акты, которые регулируют или будут регулировать вопросы бронирования военнообязанных", – рассказали в Минэкономики.

Там также утверждают, что ведут диалог с бизнесом и профильными ассоциациями, другими представителями власти, народными депутатами и стейкхолдерами.

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"Очевидно, что общество видит необходимость изменений. Цифровое решение появится, когда мы наработаем новые положения относительно бронирования, которые сбалансируют потребности безопасности и обороны, экономики, бюджета, бизнеса, гуманитарной сферы и т. д.", – отметили в министерстве.

Ранее об услуге электронного бронирования военнообязанных граждан, которую запустят на базе реестра "Оберег", сообщали в Министерстве обороны. В ведомстве AIN.UA рассказали, что сейчас информация об уже забронированных гражданах отмечается в реестре и при обновлении данных показывается в приложении "Резерв+".

Бронирование от мобилизации

Ранее УНИАН писал, что Кабинет министров разрабатывает новый порядок электронного бронирования военнообязанных, который предусматривает привлечение возможностей "Дії". Это уже вторая попытка правительства запустить этот механизм.

Наибольшие дискуссии в Украине сейчас ведутся относительно модели экономического бронирования. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о двух моделях, которые обсуждают.

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