Владельцы пабов вынуждены утилизировать пиво из-за карантина.

В Британии из-за карантина пабы не смогли продать более 50 миллионов литров пива.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua. В связи с тем, что из-за коронавируса пабы долгое время были закрыты, пиво придется утилизировать.

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По словам владельцев пабов, убытки от утилизации пива составят более 300 млн фунтов стерлингов.

Когда в Британии снимут ограничения - пока неизвестно.

На данный момент там продолжают бороться с распространением новых штаммов коронавируса.

Отмена Октоберфеста и проблемы с пивом в Германии

В Мюнхене с 19 сентября по 4 октября 2020 года должен был состояться знаменитый ежегодный пивной фестиваль Октоберфест. Однако из-за пандемии коронавируса главное пивное событие в мире пришлось отменить.

Продажа пива в Германии в 2020 году снизилась на 5,5% по сравнению с предыдущим годом на фоне ограничений пандемии коронавируса.

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Автор: УНИАН