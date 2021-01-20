По словам Ярославского, для него было несколько удивительно, что вопросы у правоохранителей возникают к нему, человеку, который столько времени и средств инвестирует только в Украину.

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский в среду, 20 января, вновь побывал в Службе безопасности Украины, где бизнесмена второй раз допрашивали в качестве свидетеля по делу ПАО "Мотор Сич" - предприятия, развитием которого бизнесмен собирается заниматься.

Как передает корреспондент УНИАН, Ярославский перед допросом дал несколько комментариев журналистам.

По словам Ярославского, для него было несколько удивительно, что вопросы у правоохранителей возникают к нему, человеку, который столько времени и средств инвестирует только в Украину.

"Вместо того, чтобы (вместе с представителями власти - УНИАН) обсуждать вопросы развития промышленности, экономики в целом, меня вызывают на допрос в Службу безопасности. Наглядный пример отношения к инвесторам в Украине", - заявил Ярославский перед допросом.

Он также напомнил, что есть множество успешных примеров его работы, к примеру - восстановление Харьковского тракторного завода и создание вокруг него бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ", масштабное строительство инфраструктуры в Харькове в рамках Евро-2012 и многое другое.

Кроме того, Ярославский прокомментировал вчерашнее заявление китайского инвестора и владельца контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич" Ван Цзина, который выступил с резкой критикой деятельности нынешнего менеджмента предприятия и обвинил руководство "Мотор Сичи" в умышленном блокировании акционерам доступа к управлению предприятием.

"Инвестор из Китая вложил в Украину 1 миллиард долларов, а в ответ получил такое отношение. Какие после этого инвесторы пойдут в Украину?", - добавил Ярославский.

По его словам, в сложившейся ситуации он, как и его китайские партнёры, ждут одного - возможности заниматься предприятием, развивать его и вернуть те рабочие места, которые предприятие потеряло в результате длительных арестов акций "Мотор Сичи".

"Вместо того, чтобы работать, приходится отвлекаться на такие вещи. А работы, проектов много, и у меня они все успешные", - отметил после допроса Ярославский.

Как известно, порядка 10 тысяч человек уже лишилось рабочих мест, что вместе с членами их семей составляет более 30 тысяч человек, которые остались без средств к существованию.

Напомним, в августе 2020 года группа DCH сообщила о намерении развивать украинское авиастроение и, в частности, ПАО "Мотор Сич". Партнером DCH в этом проекте является компания Skyrizon (КНР).

В декабре 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" инициировали международный арбитражный процесс против Украины, чтобы взыскать с государства 3,5 миллиарда долларов ущерба, который был нанесен противозаконным блокированием им доступа на предприятие, в том числе путем ареста акций ПАО "Мотор Сич" по инициативе СБУ.

Для международного арбитража действия украинской стороны квалифицированы как "незаконная экспроприация инвестиций" и нарушение условий украино-китайского соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Помимо этого, акционеры "Мотор Сичи" просят суд помочь сменить нелегитимный наблюдательный совет предприятия. Соответствующее заседание Хозяйственного суда Запорожской области запланировано на 25 января 2021 года.

Что этому предшествовало

4 августа 2020 года группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими компанию Skyrizon Aircraft HoldingsLimited, о сотрудничестве по развитию украинского авиастроения и непосредственно запорожского предприятия по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Cич".

В частности, компания DCH приобретает у китайской компании более 25% акций акционерного общества "Мотор Сич".

После оглашения этого решения был наложен дополнительный арест на акции компании. Акции компании ранее арестовывались по требованию СБУ в 2017, 2018 и 2020 годах.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать ситуацию с продажей контрольного пакета акций "Мотор Сичи" в числе других подобных предприятий и дать оценку последствиям этой сделки для экономических интересов Украины. Премьер-министр, в свою очередь, в интервью «Радио Свобода» призвал не политизировать ситуацию и решать вопрос в судебном порядке.

Справка УНИАН

Акционерная компания "Мотор Cич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.

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Автор: УНИАН