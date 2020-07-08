Бизнесмен Адамовский призвал Хиллара Тедера закончить миром 10-летний конфликт вокруг Sky Mall

Известный украинский предприниматель, совладелец одного из крупнейших ТРЦ Киева Sky Mall Андрей Адамовский публично призвал своего бывшего компаньона, эстонского бизнесмена Хиллара Тедера заключить мировое соглашение и таким образом поставить точку в 10-летнем конфликте вокруг ТРЦ. Свою позицию Адамовский высказал в авторском блоге на "Экономической правде".

Бизнесмен напомнил, что в недостроенный торговый центр вложил деньги в 2009 году. Его построили, сдали в аренду, но в дальнейшем возник спор о цене колл опциона и выходе Адамовского из проекта. Кроме спора о колл опционе и цене, был вопрос о долгах компании. "Скай Молл", владеющая недвижимостью, имела, кроме банковских долгов, более $100 млн долга перед кипрской компанией "Филгейт".

Оформляя долю Адамовского в украинской компании, Хиллар Тедер должен был перевести долг "Филгейт", который он контролировал на 100%, на общую компанию и передать Адамовскому в ней 51%. Но Тедер так и не сделал этого. В результате он проиграл арбитраж в Лондоне и Высокий суд в Лондоне, где ему было предписано переоформить долг.

"В дальнейшем Хиллар Тедер проиграл все хозяйственные, административные и гражданские процессы. Не один десяток процессов. Всего 114 судебных решений в Украине, 12 процессов на Кипре, 7 арбитражных решений в Лондоне. Используя фиктивных поручителей, когда какой-нибудь слесарь или укладчик асфальта якобы лично своим, безусловно немалым имуществом, поручался за 100 млн долларов, он арестовывал имущество "Скай Молл" по всей Украине, включая суды Шепетовки и Жмеринки, возбуждал уголовные дела в Украине, Кипре, Латвии, пытался влезть в мои споры с другими партнерами по другому бизнесу, включал политический и административный ресурс", - рассказал Адамовский.

Украинский бизнесмен объяснил, что его предложение к Тедеру сводилось к тому, чтобы выкупить вместе у банка долги и объект, продать торговый центр и разделить возможную прибыль. Последний раз на переговорах, начиная с лета 2018 года, юристы с ним уже почти договорились. По словам Адамовского, Тедер подтверждал все договорённости, были сделаны юридические документы. Но после Нового года он отказался от мировой.

"Я обращаюсь с публичным призывом к Хиллару Тедеру заключить мировое соглашение. Это я делаю только потому, что устал от грязи, которую он выливает на мое имя, пытаясь сделать из меня рейдера", - подчеркнул Адамовский.

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