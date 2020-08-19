Кабмин намерен сохранить помощь по безработице после карантина - Шмыгаль

Согласно одобренному Кабмином законопроекту, программа будет работать также во время карантина, введенного в связи с другими болезнями, а не только COVID-19.

Кабинет министров Украины предложил сохранить программу помощи по частичной безработице после окончания карантина, введенного для борьбы с COVID-19.

Соответствующий законопроект Кабмин одобрил на заседании.

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Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, программа доказала свою эффективность во время коронакризиса и должна быть утверждена на постоянной основе.

"Правительство предлагает решение, которое позволит расширить программу и предоставит возможность получать помощь не только во время действующего карантина, но и в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями", - заявил Шмыгаль

Предложение от правительства

"За время коронакризиса мы существенно расширили программу по частичной безработице, что позволило почти 400 тысячам украинцев сохранить рабочие места, а работодателям - свой бизнес. Правительство предлагает решение, которое позволит расширить программу и предоставит возможность получать помощь не только во время действующего карантина, но и в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента.

Как указывается в пояснительной записке, законопроект дает право Кабмину определять порядок предоставления помощи, ее размер и сроки предоставления, а также порядок возмещения средств, направленных на финансирование такой помощи.

Увеличение Фонда соцстраха

Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн. Из них 4,7 млрд грн будут направлены на выплаты по частичной безработице.

По состоянию на 24 июля на помощь по частичной безработице из Фонда направлено 1,63 млрд грн.

Хронология событий

С момента объявления общенационального карантина по противодействию коронавируса в Украине количество официально зарегистрированных безработных превысило 500 тысяч человек. Кабинет министров представил программу по созданию 500 тысяч новых рабочих мест.

По состоянию на 11 июня 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине превысило 514 тысяч человек.

Национальный банк Украины прогнозировал пик уровня безработицы в стране во втором квартале – до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель пойдет на спад и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам года прогнозировало рост безработицы в Украине до 9,4%.

По состоянию на 10 июля 2020 года в центрах занятости были зарегистрированы 512 тысяч человек, которые искали работу.

31 июля 2020 года Нацбанк ухудшил прогноз уровня безработицы в Украине.

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Автор: Елена Коваленко