Разблокировка портов для экспорта металла будет давать Украине около миллиарда долларов ежемесячно.

Горно-металлургический комплекс Украины сейчас переживает глубокий кризис, для решения которого крайне необходимо разблокирование морских портов для экспорта продукции.

В то же время, это одновременно даст Украине около миллиарда долларов ежемесячно валютных поступлений, написал в своей колонке президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"ГМК - экспортоориентированная отрасль. В довоенные времена на внешние рынки мы отправляли 80% продукции, около 70% экспорта шло через морские порты. Поэтому возможность экспортировать морем является основным вопросом для нашей отрасли, а следовательно - и экономики Украины. Напомню, в структуре украинского экспорта продукция ГМК занимает более трети. А за прошлый год продажа нашей продукции на мировых рынках принесла в Украину около 22 млрд долларов валютной выручки", - отметил Каленков.

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Он подчеркнул: сегодня экспорт зерна "транспортным коридором", который был создан благодаря международным партнерам Украины, обеспечивает около 1 млрд долларов поступлений ежемесячно.

"Примерно столько же, если не больше, валюты может давать и экспорт продукции ГМК. То есть Украина таким образом может увеличить объем валютных поступлений вдвое - выгода для государства очевидна. Кроме того, возобновление экспорта металла морем позволит восстановить производство ГМК, удержать высококвалифицированные и опытные рабочие коллективы и увеличить налоговые поступления в госбюджет", – подчеркнул Каленков.

Он заверил: участники рынка высоко ценят титанический труд украинских дипломатов и международных партнеров в вопросах разблокирования морского экспорта, и хорошо осознают, что успешные переговоры с "оголтелым" соседом – дело очень непростое.

"Но, эта цель вполне реальна. Для этого нужно лишь понимание важности этого расширения со стороны международного сообщества. Поэтому в очередной раз просим наших дипломатов постоянно подчеркивать необходимость расширения номенклатуры перевозимых грузов открытым коридором", – резюмировал Каленков.

Напомним, ранее директора трех морских портов – "Южный", "ТИС-Вугулля" и "Тис-Руда" – призвали президента Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию: они заявили, что это укрепит гривну и экономику, ведь одно судно с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки, а Украина может отправлять 200 таких кораблей в год.