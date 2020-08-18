Крупнейшие международные бренды сняли рекламу с беларусских телеканалов — СМИ

От рекламы на телевидении отказались ритейлеры, банки, мобильные операторы и другие бизнесы.

Крупные международные компании остановили рекламу на белорусских телеканалах, в том числе — государственных.

Об этом сообщает издание Marketing.by.

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От рекламы на телевидении отказались ритейлеры, банки, мобильные операторы и другие бизнесы.

Со ссылкой на игроков рекламного рынка сообщается, что рекламу с белорусских каналов отозвали такие международные рекламодатели как Danone и Nestle.

Реклама на ТВ остановлена

«Большинство наших клиентов приостановили рекламу на телевидении. Но это заняло определенное время, начиная с прошлой недели, потому что телевидение не снимает рекламу сразу, это занимает несколько дней, особенно если это крупный клиент», — отметил руководитель рекламного агентства Vondel/Hepta Александр Василевич.

Также сообщается, что 17 августа часть сотрудников белорусских государственных каналов проводит забастовку.

Что происходит в Беларуси

9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

После обнародования данных экзит-пола, согласно которых побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.

По данным правозащитного центра «Весна», только в день президентских выборов в Беларуси, по предварительной информации, были задержаны более 200 человек.

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Автор: Елена Коваленко