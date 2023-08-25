Реестр состоит из открытой части, доступной для каждого заинтересованного лица, и закрытой, которая предназначена для правоохранителей.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) официально завершило комплекс работ по открытию Единого государственного реестра активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.

Согласно сообщению на сайте Агентства, по своей конфигурации, реестр является комплексной базой данных обо всех активах в Украине, которые арестованы правоохранителями и судами по уголовным делам.

"Сейчас АРМА отчитывается о формировании и открытии реестра арестованных активов, в котором отражены данные обо всех арестованных вещественных доказательствах, которые имеют экономическую ценность. Публичный режим функционирования реестра позволяет разнообразным целевым аудиториям оперативно получить информацию, происходящую с тем или иным активом. В частности, кто расследует уголовное дело, кем и когда наложен арест, как АРМА управляет имуществом, на какую сумму оно оценено, за сколько продано на торгах, по какому договору передано управляющему и сколько средств поступило в бюджет от управления. То есть, реестр дает возможность в режиме онлайн отследить все действия от его ареста до получения государством дохода", - отметила глава АРМА Елена Дума.

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В то же время в АРМА отмечают, что реестр состоит из открытой части, доступной для каждого заинтересованного лица, и закрытой, которая предназначена для правоохранителей.

В настоящее время база данных содержит более 129 тысяч записей. Около 36 тысяч из них касаются именно активов, которые переданы в управление АРМА. 829 записей касаются мероприятий по проведению оценки стоимости активов и 1144 записи – конкурсных отборов управляющих.

117 записей относятся к договорам управления и содержат данные о суммах доходов, которые управляющие перечисляют в бюджет. 500 записей касаются активов, проданных на торгах (перечень проданных активов, дату торгов и название торговой площадки, а также сумму реализации имущества) и еще 500 записей - мероприятий по управлению денежными средствами, учитывая суммы размещенных средств и начисленных процентов.

Обращается внимание, что АРМА будет работать над дальнейшим усовершенствованием реестра и усилением его технических и функциональных возможностей, в том числе для более удобного поиска и пользования данными.

Деятельность АРМА - новости

Как известно, в частности 24 августа на депозитных счетах АРМА были размещены арестованные средства санкционного лица на сумму 1,8 млрд грн. Отмечалось, что такой значительный объем средств Агенство получило впервые в своей истории, и теперь общий размер депозита Нацагентства достигает рекордные более 3,1 млрд грн.

В АРМА заявили, что приняли все необходимые меры для того, чтобы миллиарды гривень подсанкционного лица были переданы под контроль государства и использованы для укрепления обороноспособности, ведь на эти средства Нацагентство сможет приобрести военные облигации, которые являются важным источником финансирования Вооруженных сил.

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