Правительство сегодня приняло распоряжение о назначении Думы главой Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании назначил Елену Думу председателем Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. "Ну что ж, по меньшей мере теперь все наши партнеры... наконец забудут о "замечательной" идее о реформировании АРМА изнутри и, возможно, ускорят ее ликвидацию в текущем виде. Я уже давно говорю, что как минимум надо в АРМА забирать функцию управления и продажи активов, а потом еще покропить святой водой... Богом проклятое место", - отметил он.

Позже Кабмин сообщил, что 30 июня на своем заседании 30 июня принял распоряжение о назначении Елены Думы главой Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Видео дня

История скандала с избранием главы АРМА - что надо знать

28 июня стало известно, что конкурс по отбору председателя АРМА выиграла Елена Дума. За это решение проголосовали 6 из 8-ми членов конкурсной комиссии. За свою более чем двадцатилетнюю карьеру она успела поработать в том числе директором Фонда социального страхования Украины и заместителем председателя Черниговской ОГА.

Однако этот выбор конкурсной комиссии вызвал резко негативную реакцию у некоторых экспертов.

В частности, в Transparency International Ukraine сразу же после этого безапелляционно заявили, что назначение Думы "может поставить крест на АРМА". По мнению TIU, такое назначение несет большие репутационные риски для страны и для работы независимой и эффективной деятельности антикоррупционной экосистемы и органов правопорядка.

В организации отметили, что опыт Думы не связан с работой в сфере, касательной к уголовной юстиции, а также не связан с управлением или розыском активов. Кроме этого, Transparency International Ukraine напомнили, что Дума в 2019 году принимала непосредственное участие в агитации за одного из кандидатов в президенты Украины и дискредитации другого претендента на эту должность, что указывает на ее политическую ангажированность.

Кроме того, общественные активисты обнаружили связи Думы с экс-главой СБУ Валентином Наливайченко и напомнили предположения о контактах Думы с экс-руководителем крымского управления СБУ, подозреваемым в госизмене Олегом Кулиничем. В частности, речь идет о продвижении Думой интересов Кулинича в Черниговской области.

Также в TIU напомнили об участии Думы в 2019 году в совместной пресс - конференции с Сэмом Кислиным - финансовым донором Рудольфа Джулиани, что можно расценивать как попытку дискредитации нынешнего президента США.

Кроме этого, послы стран G7 также высказали предостережение к процедуре, по которой Думу признали победителем конкурса на главу АРМА. После этого стало известно, что член конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность председателя АРМА Дмитрий Остапенко отозвал свою подпись за Думу.

Вас также могут заинтересовать новости: