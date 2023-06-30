Кабинет министров на сегодняшнем заседании назначил Елену Думу председателем Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. "Ну что ж, по меньшей мере теперь все наши партнеры... наконец забудут о "замечательной" идее о реформировании АРМА изнутри и, возможно, ускорят ее ликвидацию в текущем виде. Я уже давно говорю, что как минимум надо в АРМА забирать функцию управления и продажи активов, а потом еще покропить святой водой... Богом проклятое место", - отметил он.
Позже Кабмин сообщил, что 30 июня на своем заседании 30 июня принял распоряжение о назначении Елены Думы главой Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.
История скандала с избранием главы АРМА - что надо знать
28 июня стало известно, что конкурс по отбору председателя АРМА выиграла Елена Дума. За это решение проголосовали 6 из 8-ми членов конкурсной комиссии. За свою более чем двадцатилетнюю карьеру она успела поработать в том числе директором Фонда социального страхования Украины и заместителем председателя Черниговской ОГА.
Однако этот выбор конкурсной комиссии вызвал резко негативную реакцию у некоторых экспертов.
В частности, в Transparency International Ukraine сразу же после этого безапелляционно заявили, что назначение Думы "может поставить крест на АРМА". По мнению TIU, такое назначение несет большие репутационные риски для страны и для работы независимой и эффективной деятельности антикоррупционной экосистемы и органов правопорядка.
В организации отметили, что опыт Думы не связан с работой в сфере, касательной к уголовной юстиции, а также не связан с управлением или розыском активов. Кроме этого, Transparency International Ukraine напомнили, что Дума в 2019 году принимала непосредственное участие в агитации за одного из кандидатов в президенты Украины и дискредитации другого претендента на эту должность, что указывает на ее политическую ангажированность.
Кроме того, общественные активисты обнаружили связи Думы с экс-главой СБУ Валентином Наливайченко и напомнили предположения о контактах Думы с экс-руководителем крымского управления СБУ, подозреваемым в госизмене Олегом Кулиничем. В частности, речь идет о продвижении Думой интересов Кулинича в Черниговской области.
Также в TIU напомнили об участии Думы в 2019 году в совместной пресс - конференции с Сэмом Кислиным - финансовым донором Рудольфа Джулиани, что можно расценивать как попытку дискредитации нынешнего президента США.
Кроме этого, послы стран G7 также высказали предостережение к процедуре, по которой Думу признали победителем конкурса на главу АРМА. После этого стало известно, что член конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность председателя АРМА Дмитрий Остапенко отозвал свою подпись за Думу.