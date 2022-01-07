Тим Кук получил более 80 миллионов долларов премии за год.

Генеральный директор Apple Тим Кук теперь зарабатывает почти в 1,5 тысячи раз больше, чем обычный сотрудник корпорации.

Об этом сообщает издание The Verge.

Читайте такжеApple дарит сотрудникам по 1000 долларов для лучшей работы из домаТим Кук, генеральный директор американской корпорации Apple Inc. с 10-летним стажем, подал информацию о своих доходах в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Согласно представленной информации, заработная плата Тима Кука в 2021 году увеличилась до 98,7 миллиона долларов.

Из этой суммы 3 миллиона - непосредственно зарплата Тима Кука, 12 миллионов - выплаты для поощрения. Еще 82 миллиона - различные премии и компенсации, в частности, за авиаперелеты, поскольку с 2017 года компания не позволяет гендиректору летать коммерческими рейсами.

Следовательно, соотношение оплаты труда генерального директора Apple и обычного сотрудника корпорации теперь составляет 1447:1.

Примечательно и то, что в 2020 году зарплата Тима Кука была более чем в шесть раз меньше - всего 14 миллионов долларов.

Напомним, в начале месяца компания Apple ненадолго достигла рыночной капитализации в 3 трлн долларов. 3 января Apple стала первой в мире компанией, достигшей этой отметки.

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