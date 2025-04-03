Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на введение новых пошлин призвал компании приостановить инвестиции в Соединенные Штаты Америки.
Французский лидер сообщил, что Париж вместе с Европейской комиссией обсуждают пути противостояния тарифам, которые ввел американский президент Дональд Трамп. Как передает Financial Times, они рассматривают различные варианты, не исключая ничего.
Макрон призвал представителей бизнеса оставаться едиными и решительными, а не заключать разовые соглашения или объявлять об инвестициях, чтобы договориться со Штатами об исключениях:
"Каким бы было послание от крупных европейских игроков, которые инвестируют миллиарды евро в американскую экономику в то время, когда они бьют по нам? Нам нужна солидарность".
Трамп ввел новые пошлины
Как сообщал УНИАН, 2 апреля президент Соединенных Штатов Америки объявил о введении новых пошлин на импортные товары из разных стран, аргументируя это необходимостью защиты американской промышленности и рабочих мест.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила о возможных серьезных последствиях для глобальной экономики. ЕС рассматривает возможность введения ответных мер, включая пошлины на американские товары.
Стоит отметить, что финансовые рынки отреагировали на объявление резким падением основных индексов.