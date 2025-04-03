Сейчас страны ЕС обсуждают ответ на введение пошлин.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на введение новых пошлин призвал компании приостановить инвестиции в Соединенные Штаты Америки.

Французский лидер сообщил, что Париж вместе с Европейской комиссией обсуждают пути противостояния тарифам, которые ввел американский президент Дональд Трамп. Как передает Financial Times, они рассматривают различные варианты, не исключая ничего.

Макрон призвал представителей бизнеса оставаться едиными и решительными, а не заключать разовые соглашения или объявлять об инвестициях, чтобы договориться со Штатами об исключениях:

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"Каким бы было послание от крупных европейских игроков, которые инвестируют миллиарды евро в американскую экономику в то время, когда они бьют по нам? Нам нужна солидарность".

Трамп ввел новые пошлины

Как сообщал УНИАН, 2 апреля президент Соединенных Штатов Америки объявил о введении новых пошлин на импортные товары из разных стран, аргументируя это необходимостью защиты американской промышленности и рабочих мест.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила о возможных серьезных последствиях для глобальной экономики. ЕС рассматривает возможность введения ответных мер, включая пошлины на американские товары.

Стоит отметить, что финансовые рынки отреагировали на объявление резким падением основных индексов.

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