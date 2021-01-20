Хозсуд Запорожской области по иску одного из акционеров прекратит полномочия нелегитимного набсовета ПАО "Мотор Сич".

Поскольку из-за арестов акций ПАО «Мотор Сич» его акционеры не могут провести собрание и сменить утратившие легитимность руководящие органы общества, полномочия наблюдательного совета компании будут прекращены в судебном порядке.

Хозяйственный суд Запорожской области рассмотрит соответствующий иск по сути 25 января 2021 года согласно информации в Едином государственном реестре судебных решений, сообщают "Українські новини".

Ранее Печерский райсуд г. Киева признал китайских инвесторов ПАО «Мотор Сич» потерпевшей стороной от противоправных действий СБУ, по инициативе которого были наложены аресты на акции предприятия. Судебный вердикт был вынесен в рамках уголовного производства, инициированного Государственным бюро расследований.

Действующий наблюдательный совет ПАО «Мотор Сич» в нынешнем составе был избран 30 марта 2017 года и состоит из топ-менеджеров, подконтрольных экс-владельцу компании Вячеславу Богуслаеву. Который, в свою очередь, около пяти лет тому назад продал принадлежавший ему пакет акций «Мотор Сичи» китайским инвесторам и теперь не имеет законных полномочий руководить предприятием, хотя сохраняет над ним фактический контроль благодаря наложенным на акции арестам. Согласно ст. 53 Закона Украины «Об акционерных обществах»,срок полномочий наблюдательных советов АО не может превышать 3-х лет, и этот срок в случае ПАО «Мотор Сич» истек 30 марта 2020 г. Соответственно, наблюдательный совет ПАО «Мотор Сич» не является легитимным и единственное, что в его компетенции сейчас, - созвать общее собрание акционеров.

«В Хозяйственный суд Запорожской области обратилась компания Granum Corporation с иском к ПАО «Мотор Сич», в котором просит обязать ПАО «Мотор Сич» совершить действия по подготовке, созыву и проведению годового собрания о полном прекращении полномочий наблюдательного совета в составе, определенном протоколом общего собрания ПАО «Мотор Сич» №24 от 30.03.2017, избрании нового состава Набсовета», — сказано в определении суда по материалам искового заявления акционера компании.

Проведение собрания акционеров необходимо для приведения деятельности ПАО «Мотор Сич» в соответствие с действующим законодательством, а также новыми стандартами корпоративного управления для публичных акционерных обществ. В частности, в исковом заявлении отмечается, что ПАО «Мотор Сич» не привело структуру своего корпоративного управления и Устав в соответствие с новым Законом. А именно:наблюдательный совет не доукомплектован независимыми директорами — избраны лишь 2 из необходимых 3-х;положения Устава компании (в т. ч. относительно полномочий общего собрания акционеров и набсовета, срока полномочий членов набсовета и т. д.) не соответствуют требованиям украинского законодательства.

Как известно, на 31 января текущего года запланировано внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мотор Сич» — об этом в системе раскрытия информации на Шанхайской фондовой бирже сообщила ее акционер Skyrizon, дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group. В повестке будущего собрания, в том числе, утверждение нового устава ПАО «Мотор Сич», принятие решения о прекращении полномочий всего состава Наблюдательного Совета общества в составе девяти человек и избрание нового. Акционеры ПАО «Мотор Сич» были уведомлены о подготовке внеочередного общего собрания акционеров, а документы и вопросы повестки дня доступны на специально созданном сайте.

В декабре 2020 года китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» направили украинскому правительству сообщение об обращении в международный арбитраж против государства Украина. Китайские акционеры ПАО «Мотор Сич», суммарно контролирующие более 80% акций компании, намерены взыскать компенсацию ущерба в размере $ 3,5 млрд, который был причинен арестами акций и блокированием доступа к управлению компанией.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН