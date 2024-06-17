В Запорожской и Днепропетровской областях заработал магистральный водопровод, построенный "с нуля" после разрушения россиянами дамбы Каховской ГЭС. "Вода уже подается из Запорожья на насосно-фильтровальную станцию в Марганец (первая ветка), где она очищается и расходится к потребителям - в Марганецкую, Мировскую, Широковскую, Томаковскую громаду. Вторая ветка будет обеспечивать водой Никополь, Покровское и Червоногригоровку (Днепропетровская область)", - написал на своей странице в Facebook Максим Шкиль, владелец группы компаний Autostrada, которая была подрядчиком строительства водопровода.

По его словам, строительство водопровода и подготовку его к запуску Autostrada завершила еще в феврале, с тех пор ждали определения балансодержателя объекта и обеспечения постоянным напряжением. Шкиль отметил, что объект построили за 7 месяцев - от проектирования до реализации, что является рекордно коротким сроком.

"Одновременно продолжалось проектирование, получение технических условий, согласований и разрешений и собственно строительство - проектировщики, геодезисты, строители работали слаженно и параллельно - непосредственно на объекте, в режиме 24/7! Это были сверхсложные задачи, но мы их решили!", - написал владелец Autostrada. По его словам, система водопровода полностью автоматизирована и информатизирована, полностью работает от источника постоянного электроснабжения.

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Протяженность сети - 77,9 км. Проектная мощность водопровода - 150 000 м3 воды в сутки. "Важно было обеспечить забор воды именно из Днепра, который имеет постоянный приток живой воды. Так как из-за постоянных вражеских обстрелов доступ к руслу Днепра ограничен во многих районах, забор воды решено было делать из Запорожья", - отметил Шкиль. По его словам, проектировщики проводили трассы фактически по картам, ведь съемка забрала бы много времени. И только после того, как трасса была проложена, уточняли все это геодезией.

"Прокладывали трубы там, где это невозможно открытым способом, под автомобильными дорогами, железной дорогой и рекой - осуществляли проколы, методом горизонтального бурения - буровая установка пробуривает скважину, в которую затягивают футляр в виде стальной трубы, после этого в этот футляр протягивается стеклопластиковая труба",- рассказал предприниматель. Он также добавил, что для обеспечения электроснабжения водопровода построена 26-километровая основная и резервная линии электроснабжения сетей 6кВ и 35кВ. В качестве альтернативного (резервного) источника питания, на каждой подстанции установлено по 2 дизель-генератора мощностью до 1 МВт.

"Чтобы обезопасить водопровод от обстрелов, практически вся система магистральных трубопроводов и насосных станций спрятана под землю. По окончанию работ проведен ремонт дорог, по которым двигалась строительная техника, благоустройство территорий, озеленение", - добавил он.

По словам Шкиля, в условиях отсутствия своевременного финансирования строительство осуществлялось фактически за кредитные и оборотные средства компании. "Несмотря на стопроцентную готовность водопровода еще в феврале, долг государства перед Autostrada только за этот объект - 1,5 млрд грн. Надеюсь, что этот вопрос будет урегулирован в ближайшее время. Спасибо команде за отличную работу!", - подытожил предприниматель.