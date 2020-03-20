Кабмин намерен предоставить "Укрпочте" монополию на доставку лекарств – источник
15:25, 20 марта 2020Разное
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Как сообщает источник в правительстве, такое решение Кабмин может принять на заседании в пятницу.
Кабмин намерен предоставить "Укрпочте" монополию на доставку лекарств – источник / фото УНИАН
Кабинет министров Украины намерен разрешить доставку лекарственных средств гражданам по почте.
Как сообщает источник в правительстве, такое решение Кабмин может принять на заседании в пятницу, передает delo.ua.
При этом единственным почтовым оператором, который получит такое право, станет государственная компания "Укрпочта".
Сейчас доставка лекарственных средств почтой, как и их продажа в онлайн-магазинах, в Украине запрещены.
Как сообщалось, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2538 о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых за счёт госбюджета. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что борьба с коронавирусом сегодня является важнейшей задачей правительства.
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