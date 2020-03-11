Кабмин сменил главу Госстройинспекции

Правительство назначило на эту должность Юрия Васильченко.

Кабинет министров назначил на должность главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Юрия Васильченко.

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Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook народный депутат Виктория Сюмар (фракция «Европейская солидарность»), такое решение принято на заседании правительства в среду, 11 марта,

«На закрытом заседании правительство приняло ряд кадровых решений. Среди самых интересных – глава ГАСИ Васильченко Юрий Николаевич», – написала она.

Как сообщал УНИАН, с 27 декабря прошлого года должность исполняющего обязанности главы инспекции занимала Елена Костенко.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял о намерении ликвидировать ГАСИ, а президент Владимир Зеленский 5 марта заявил, что ликвидация инспекции – вопрос нескольких недель.