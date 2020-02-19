Xiaomi на фоне коронавируса запатентовала умную защитную маску

Маска оснащена датчиками для сбора данных в реальном времени.

Компания Xiaomi зарегистрировала патент в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO), в котором описывается устройство под названием «умная маска».

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Как следует из патента, маска оснащена вычислительным блоком, процессор которого обрабатывает все поступающие от сенсоров данные. Собранные данные будут сохранены в самой маске с помощью модуля хранения, а также могут быть переданы на другие устройства благодаря модулю связи.

Для обеспечения работоспособности всех сенсоров и модулей в маске имеется батарея, которая также питает стандартный воздушный фильтр, пишет itc.ua.

Что касается сенсоров, маска оснащается акселерометром и гироскопом (помогут маске определить, движется ли пользователь или находится в неподвижном состоянии), а также рядом датчиков, которые будут регистрировать такие данные, как общее время ношения, поглощение загрязнений, объём дыхания, показатели дыхания и другие.

С помощью модуля связи маска может подключаться к мобильному приложению, которое будет показывать все данные в режиме реального времени, а также предоставлять информацию о погоде и качестве воздуха в городе пользователя. Умная маска также сможет обнаружить потенциальные нарушения дыхания, а также будет способна порекомендовать более здоровый метод дыхания.

Следует отметить, что это всего лишь патент. Пока нет сведений, планирует ли Xiaomi вывести на рынок такую умную маску.

Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.