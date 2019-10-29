Эксперт: Международные рейтинги – это часто метод манипуляции целыми странами и навязывание им роли аутсайдеров

В частности, много Индексов основываются на независимых социологических опросах, которые часто грешат качеством выборки.

Большинство международных экономических рейтингов грешат существенными ошибками и недостатками в методиках расчета, что не может не вызывать частые вопросы к их объективности.

Об этом в авторском материале для издания Новая Власть пишет кандидат юридических наук Михаил Пластун. Эксперт, как пример, приводит Чили, которое в многих рейтингах, таких как Doing Business, Индекс экономической свободы, Индекс счастья, Индекс восприятия коррупции – демонстрирует высокие показатели, сравнимые с ведущими экономиками мира. Однако это никоим образом не улучшило внутриполитическую и экономическую ситуацию в Чили. Как известно, в стране проходят рекордные по численности массовые акции протеста с требованиями улучшения социальных стандартов и экономики страны.

Много Индексов основываются на независимых социологических опросах, которые часто грешат качеством выборки. Михаил Пластун приводит пример относительно Индекса счастья (World Happiness Report): "Участие в социологическом исследовании берут всего 1000 респондентов в каждой стране: и в миниатюрном Монако, и в огромном Китае, что не может не искажать данные".

Что касается рейтинга Doing Business, то, по мнению эксперта, "к так называемой объективной части рейтинга есть немало вопросов. Например, используют данные государственной статистики, которая не всегда отражает действительное состояние дел в стране. Также для ранжирования всей страны учитывают только данные, собранные в наиболее развитом бизнес-регионе (economy's largest business city). Кроме того, рейтинг учитывает только информацию о состоянии дел обществ с ограниченной ответственностью, оставляя вне зоны внимания, например, акционерные компании или частные предприятия. Исследование не учитывает экономическое состояние и структуру финансовой системы страны".

Михаил Пластун резюмирует, что "безусловно, полностью международные рейтинги, нельзя отрицать. Они все же дают возможность, хоть и не без изъянов, отслеживать хотя бы какую-то динамику изменений в стране". Однако эксперт рекомендует помнить, что крупные инвесторы, которые хотят прийти на новый рынок, всегда заказывают собственные исследования. Поэтому не следует слишком увлекаться и выносить рейтинги в роль полнейших "абсолютов", потому что часто они используются как метод манипуляции целыми странами: навязывая им роль аутсайдеров и тем самым сдерживая их развитие.