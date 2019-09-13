Президент выразил надежду, что реализация реформ в Украине станет мощным стимулом для роста торговли между Киевом и Таллинном и увеличения объема эстонских инвестиций в Украину.

Президент Владимир Зеленский отметил важность интеграции Украины в цифровой рынок ЕС и полной реализации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд пресс-конференции в Киеве.

Зеленский назвал визит в Киев эстонского президента очередным шагом на пути прочной поддержки Украины со стороны Эстонии.

"Мы благодарны Эстонии за разнообразную помощь, в расчете на душу населения она больше, чем предоставляют другие страны мира. Отдельная благодарность вам за лечение и реабилитацию украинских военных на территории Эстонии", - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина ценит активную и устойчивую позицию Таллинна по поддержке суверенитета нашего государства, осуждению российской агрессии против Украины и категорическое неприятие действий РФ в Крыму и на Донбассе.

Кроме того, президент особо отметил принятое Эстонией решение о непризнании российских паспортов, которые незаконно выдают жителям временно оккупированных территорий Донбасса.

Также президент поздравил Эстонию с избранием непостоянным членом Совета безопасности ООН.

"Знаю, что это усилит взаимодействие наших стран в этом многостороннем формате", - подчеркнул он.

Зеленский выразил надежду, что реализация реформ в Украине станет мощным стимулом для роста торговли между Киевом и Таллинном и увеличения объемов эстонских инвестиций в Украину.

"Надеюсь, что эстонский бизнес, который традиционно очень активен в Украине, уже увидел новые возможности для работы здесь", - подчеркнул он.

"Мы также продолжим активно сотрудничать для полной реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и продвижения нашей секторальной интеграции. Должны активизироваться, чтобы Украина стала частью цифрового рынка ЕС", - отметил он.