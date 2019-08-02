Большинство арендаторов Киева ищут однокомнатные квартиры (инфографика)

Самые бюджетные квартиры находятся в Деснянском районе, самые дорогие - в Печерском.

Большинство киевских арендаторов (6 из 10) ищут однокомнатное жилье, трехкомнатные квартиры пользуются наименьшим спросом среди соискателей жилья - 8%.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на исследование аналитиков OLX Недвижимость.

"За первое полугодие 2019 года среди всех откликов на объявление 58% приходилось на однокомнатные квартиры, 34% - на двухкомнатные, 8% - на трехкомнатные", - говорится в сообщении.

С начала года на платформе OLX чаще всего предлагали "однушки" - 29 500 объявлений (47%), на втором месте - "двушки" - 25 тысяч предложений, далее идут "тройки" - около 9 тысяч объявлений (14%).

Отмечается, что самым бюджетным районом Киева является Деснянский - однокомнатная квартира обойдется в 6 500 гривень в месяц, а за цену трехкомнатной - 9 800 гривень - уже можно снять "однушку" в Шевченковском, который является вторым по стоимости аренды жилья в Киеве.

Самые дорогие квартиры находятся в Печерском районе: здесь стоимость трехкомнатного жилья составляет 40 600 гривень.

По данным аналитики, однокомнатные и двухкомнатные квартиры было дешевле снимать в начале года, ведь до летнего сезона они увеличились в цене. В июне стоимость аренды "двушек" выросла на 4%, однокомнатных - 2%.

Ситуация с "тройками" противоположная - квартиры дорожали в начале года, прирост составляет почти 5%, а до лета изменений не прослеживалось.

"Если сравнивать среднюю стоимость квартир первого полугодия 2019 и 2018 годов, то очевиден рост цен на все виды жилья. Например, "однушки" выросли на 43% в среднем, "двушки" - 30%, а трехкомнатные поднялись почти на половину, прирост составляет 44%", - свидетельствуют результаты исследования.