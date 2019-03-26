В Украине растут объемы строительства, а в столице - сокращаются

При этом строительные работы в столице сократились на 21,3% – до 1,385 миллиарда гривень, составив 21,2% от общего объема работ в стране.

Строительные предприятия Украины в январе 2019 году увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% – до 6,527 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 11,6% – до 3,479 миллиарда гривень, при этом по строительству жилых зданий сократились на 0,2% - до 1,609 миллиарда гривень, а по строительству нежилых зданий увеличились на 30,5% - до 1,87 миллиарда гривень. Объем работ по строительству инженерных сооружений по сравнению с прошлогодним периодом сократился на 3,8% и составил 3,047 миллиарда гривень.

В Госстате отметили, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе составили 79,3% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 10,7% и 10% соответственно.

Строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 21,3% – до 1,385 миллиарда гривень, выполнив 21,2% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году строительные компании Украины увеличили объемы работ по сравнению с 2017 годом на 4,4% – до 136 миллиардов гривень.