СМИ узнали подробности обысков на "АрселорМиттал Кривой Рог"

Представитель "АрселорМиттал Кривой Рог" отметил, что силовики согласились не изымать документы, а взамен сделать их копии.

На горно-металлургическом комбинате «АрселорМиттал Кривой Рог» по состоянию на 21:00 продолжаются обыски.

Об этом «Громадському» рассказал работник департамента безопасности «АрселорМиттал Кривой Рог».

«Просто сидят и проверяют документы», - сообщил представитель комбината.

По словам одного из топ-менеджеров «АрселорМиттал Кривой Рог», утром на территорию комбината пришли около двадцати сотрудников СБУ и специалист-радиолог, которые должны были исследовать одну из двух новых машин непрерывного литья заготовок, которые построила компания SMS Metallurgical Service LLC со штаб-квартирой в Германии.

«Сейчас строятся 2 такие машины, хотя на самом деле они выглядят как огромные цеха. Стоят 140-150 миллионов долларов, все это в рамках модернизации производства. СБУ исследовали ту машину, которая уже находится на стадии испытания - она еще не запущена, но скоро будет введена в эксплуатацию», - рассказал собеседник.

По его словам, радиолог не зафиксировал нарушений.

Представитель «АрселорМиттал Кривой Рог» также отметил, что силовики согласились не изымать документы, а взамен сделать их копии.

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Напомним, в субботу, 20 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками на металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог».

17 июля СБУ возбудила дело против руководителей промпредприятия за нарушения норм экологической безопасности.

12 июля президент Владимир Зеленский поинтересовался у представителей одного из крупнейших предприятий не только города, но и страны - «АрселорМиттал Кривой Рог», какие конкретные меры были приняты для улучшения экологической ситуации в регионе и уменьшения вреда местному населению. Речь шла о программе обязательств, которые компания взяла на себя. Также он затронул, в частности, вопросы недопуска проверок на производство и вывода из эксплуатации мартеновского цеха в 2016-2017 годах, чего не было сделано.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.

После приобретения компанией Mittal Steel завод был переименован в «Mittal Steel Кривой Рог», позднее – в «АрселорМиттал Кривой Рог». Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.