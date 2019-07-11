Украинцам до конца года обещают еще 60 электронных услуг
14:33, 11 июля 2019Разное
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К концу года должны предоставляться 180 электронных услуг.
Иллюстрация REUTERS
Украина до конца 2019 года запустит дополнительно 60 электронных услуг, доведя их общее количество до 180.
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Об этом во время запуска Фонда стартапов заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"У нас уже есть 120 таких услуг электронных, до конца года их будет 180", - сказал он.
"Сейчас говорят о "государстве в смартфоне", но на самом деле мое правительство уже несколько лет работает над тем, чтобы создать качественные электронные услуги, инструменты, которые можно использовать в разных сферах жизни, в том числе для ведения бизнеса", - добавил премьер.
Как сообщал УНИАН, задача Кабинета министров на 2019 год - внедрение 50 дополнительных услуг, предоставляемых в электронном виде.
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