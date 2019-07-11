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Украинцам до конца года обещают еще 60 электронных услуг

14:33, 11 июля 2019
Разное
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом во время запуска Фонда стартапов заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"У нас уже есть 120 таких услуг электронных, до конца года их будет 180", - сказал он.

"Сейчас говорят о "государстве в смартфоне", но на самом деле мое правительство уже несколько лет работает над тем, чтобы создать качественные электронные услуги, инструменты, которые можно использовать в разных сферах жизни, в том числе для ведения бизнеса", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, задача Кабинета министров на 2019 год - внедрение 50 дополнительных услуг, предоставляемых в электронном виде.

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Теги: #электронное правительство