Украинцам до конца года обещают еще 60 электронных услуг

К концу года должны предоставляться 180 электронных услуг.

Украина до конца 2019 года запустит дополнительно 60 электронных услуг, доведя их общее количество до 180.

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Об этом во время запуска Фонда стартапов заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"У нас уже есть 120 таких услуг электронных, до конца года их будет 180", - сказал он.

"Сейчас говорят о "государстве в смартфоне", но на самом деле мое правительство уже несколько лет работает над тем, чтобы создать качественные электронные услуги, инструменты, которые можно использовать в разных сферах жизни, в том числе для ведения бизнеса", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, задача Кабинета министров на 2019 год - внедрение 50 дополнительных услуг, предоставляемых в электронном виде.