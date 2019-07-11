Кабмин создал новое учреждение - FinIT

Правительство намерено объеденить IT-системы таможни, налоговой, Минфина и казначейства.

Кабинет министров решил передать все IT-системы Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы и Министерства финансов в новосозданное учреждение FinIT, которое будет централизованно управлять электронными функциями этих ведомств.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Также правительство приняло Концепцию IT-централизации системы управления государственными финансами (СУГФ).

Передача IT-функционала и реализация концепции будет происходить до 2021 года. В частности, до конца 2019-го в FinIT должны перейти электронные системы налоговой и таможенной служб, до конца марта 2020-го - IT-функции Минфина и казначейства, до конца июня 2020-го - Госфинмониторинга.

Ожидается, что такая интеграция позволит достичь согласованности IT-развития этих ведомств, создать единый информационный ландшафт и внедрить единую политику защиты информации.

"Мы болеем за скорейшее налаживание взаимодействия между массивами данных основных игроков в сфере государственных финансов - казначейской, налоговой, таможенной служб и Минфина. Ведь чем проще будет обмен информацией и чем удобнее IT-структура, тем быстрее мы сможем предоставлять действительно качественные государственные услуги нашим гражданам", - приводятся слова министра финансов Оксаны Маркаровой.

Евросоюз планирует предоставить Украине 25 миллионов евро помощи на развитие цифровой экономики и электронного управления. В июне на встрече с бизнес-сообществом президент Зеленский анонсировал интеграцию в европейский цифровой рынок.