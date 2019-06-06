Депутаты приняли закон, необходимый для "промышленного безвиза" с Евросоюзом

Принятие закона устраняет необходимость прохождения двойных процедур сертификации и испытаний в украинских и европейских органах оценки соответствия.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об имплементации актов законодательства Европейского Союза в сфере технического регулирования.

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За принятие законопроекта (№10183) проголосовали 230 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он разработан с целью адаптации национального законодательства к законодательству Европейского Союза в части технических регламентов и оценки соответствия, а также для надлежащего применения законодательных актов, регулирующих вопросы разработки, принятия и применения технических регламентов и предусмотренных ими процедур оценки соответствия.

«Принятие законопроекта является необходимым условием для реализации положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, в частности, окончательного решения Европейской Комиссией вопроса о заключении с Украиной Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашения АСАА), согласно которой, украинские результаты испытаний и сертификации продукции будут признаваться на европейском уровне», - сказано в пояснительной записке.

Принятие закона направлено на значительное упрощение доступа украинской продукции на международные и европейские рынки за счет устранения необходимости прохождения двойных процедур сертификации и испытаний в украинских и европейских органах по оценке соответствия.

Как отметил председатель подкомитета парламентского Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Геннадий Кривошея, докладывая по законопроекту, во время подготовки законопроекта ко второму чтению поступило 63 предложений и правок, из которых учли полностью или частично 29.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 января 2015 года приняла закон об адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза в сфере технических регламентов и оценки соответствия.

Законом предусматривается объединить нормы Законов "О подтверждении соответствия", "О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия" и декрета Кабинета министров от 10 мая 1993 года №46-93 "О стандартизации и сертификации", одновременно определяя их как утратившие силу, а также предлагается внести изменения в ряд законодательных актов Украины.