Глава Нацбанка открыл личный аккаунт в Twitter

По его словам, это еще один шаг в направлении повышения прозрачности регулятора.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий сделал еще один шаг в направлении повышения прозрачности регулятора, открыв личный аккаунт в Twitter.

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"Я хочу сделать еще один шаг в сторону более прозрачного Национального банка. Сегодня тут, стоя перед вами, я открываю свой аккаунт в Twitter и делаю первый твит", - сказал Смолий в ходе выступления на Ежегодной исследовательской конференции "Коммуникации центрального банка: от тайны - к прозрачности", организованной НБУ совместно с Национальным банком Польши.

После этого под аплодисменты зала глава НБУ сфотографировал на смартфон стенд конференции позади себя.

Справка УНИАН. Национальный банк в марте текущего года получил престижную международную награду Central Banking Awards 2019 от одноименного специализированного международного журнала за значительные достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами.