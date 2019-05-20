В Раду внесли постановление об увольнении главы Нацбанка
Депутат Верховной Рады Виталий Куприй предлагает парламенту обратиться к президенту Украины по поводу увольнения Якова Смолия с поста главы Национального банка.
Читайте такжеГлава Нацбанка Смолий за год заработал 17 миллионов гривень
Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Раде 16 мая (№10300).
Однако текст документа на парламентском сайте пока не обнародован.
Справка УНИАН. Верховная Рада в марте 2018 года поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко уволить Валерию Гонтареву с поста главы Национального банка и назначить на этот пост Якова Смолия.
До назначения Смолий занимал должность первого замглавы НБУ и почти год - с мая 2017 года - исполнял обязанности главы НБУ, после того как Гонтарева подала президенту прошение об отставке и ушла в длительный отпуск.