В Раду внесли постановление об увольнении главы Нацбанка

Текст документа пока не обнародован.

Депутат Верховной Рады Виталий Куприй предлагает парламенту обратиться к президенту Украины по поводу увольнения Якова Смолия с поста главы Национального банка.

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Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Раде 16 мая (№10300).

Однако текст документа на парламентском сайте пока не обнародован.

Справка УНИАН. Верховная Рада в марте 2018 года поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко уволить Валерию Гонтареву с поста главы Национального банка и назначить на этот пост Якова Смолия.

До назначения Смолий занимал должность первого замглавы НБУ и почти год - с мая 2017 года - исполнял обязанности главы НБУ, после того как Гонтарева подала президенту прошение об отставке и ушла в длительный отпуск.