Украинские IT-компании могут выйти на японский рынок

IT Ассоциация Украины и JASIPA подписали меморандум о сотрудничестве.

Украинские IT-компании получили возможность выйти на японский рынок благодаря подписанию меморандума о сотрудничестве между IT Ассоциацией Украины и JASIPA (Japan System Innovation Partners Association), объединяющей группу венчурных IT-компаний Японии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на церемонии подписания соглашения исполнительный директор IT Ассоциации Константин Васюк.

"Для нас это старт сотрудничества. Это первый шаг, который приведет нас к цели: к развитию более тесных бизнес-связей между украинскими и японскими IT-компаниями", - сказал он.

По словам Васюка, сотрудничество с JASIPA открывает новые возможности для выхода украинских IT-компаний на японский рынок разработки программного обеспечения.

Он отметил, что подписание меморандума - логическое продолжение взаимодействия с иностранными ассоциациями и бизнес-объединениями в сфере IT и продвижения Украины на мировом рынке.

Японские компании - участники JASIPA, в свою очередь, выразили заинтересованность в сотрудничестве с украинскими IT-компаниями и специалистами, а также в продвижении японских программных сервисов в Украине.

По словам представителя японской делегации в Киеве Чияки Шираи, у IT-рынка Украины есть огромный потенциал роста в связи с большим количеством технически образованных и высококвалифицированных специалистов, а также благодаря близости к европейскому рынку.

Справка УНИАН. Ассоциация "IT Ukraine" была основана в 2004 году ведущими компаниями сферы информационных технологий – Miratech, Mirasoft, ProFIX, SoftLine, SoftServe и Ukrsoft. На сегодня в ассоциацию входит 58 компаний-разработчиков программного обеспечения, которые совокупно формируют 50% всей выручки IT отрасли в Украине.