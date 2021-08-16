Проекты по модернизации позволили украинским компаниям нарастить производство.

Вложения в модернизацию и расширение производства может позволить украинским металлургическим компаниям продемонстрировать рост прибыли итогам первого полугодия 2021 года.

Такое мнение высказал аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун в комментарии для статьи Uaprom.info "Прибыль без оптимизма: металлургов ждет скорое охлаждение рынка".

В Украине был зафиксирован рекордный рост выручки от продажи металлургической продукции - компании отправили на экспорт черных металлов на общую сумму в 7,55 млрд долл. Это почти 67% роста в годовом измерении. Экспорт изделий из черных металлов вырос почти на 29% и составил 660 млн долл.

По мнению Хорошуна, украинские компании успешно адаптировались к ситуации высоких цен на мировых рынках металла и постарались с максимальной выгодой использовать этот тренд.

Этому также способствовали своевременно выполненные проекты по модернизации, которые позволили наращивать производство, отметил эксперт. В частности, он напомнил о строительстве новой машины непрерывного литья заготовки и реконструкции стана 1700 на Мариупольском меткомбинате (общие инвестиции – 260 млн долл.), а также введении в строй секции №9 на обогатительной фабрике Ferrexpo (инвестиции 100 млн долл).

Автор: Григорий Бондарь