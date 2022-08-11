В конце июля в официальном телеграмме председателя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого появилось информация о вероятных махинациях в деятельности Главного управления ГНС во Львовской области.

Речь шла о том, что предприниматели Львовщины неоднократно жалуются в ОВА на непонятное принятие решений о возмещении налога на добавленную стоимость, пишет "Дело".

В частности, с начала года на Львовщине 135 субъектов предпринимательской деятельности получили более 1,5 млн грн возмещения НДС каждый. Общая сумма возмещенного НДС для этих предприятий – свыше 1 млрд 165 млн грн. В то же время, среди этих 13 предприятий не имеют ни одного сотрудника. Им возмещают 129 млн грн. Зато, сумма налогов, которые они уплатили в бюджеты всех уровней, – 20 млн грн. Одно из предприятий вообще получило возмещение из государственного бюджета в размере 40 млн грн. Зато оплатило лишь 26 тыс. грн налогов. Также 30 предприятий, которые работают менее года, получают возмещение НДС более чем на 242 млн грн и платя лишь 7,3 млн грн налогов. Более того, из этих 30 предприятий на 16 не работает ни один или только один человек, а на 9 предприятиях работает от 2 до 5 человек.

В этом же сообщении руководитель администрации заявил, что Львовская ОВА обратилась с запросом в налоговую, чтобы выяснить ситуацию. Однако, там отказались предоставлять любую информацию.

В ответ на обнародование этой информации, за неделю, 4 августа, в Главном управлении Государственной налоговой службы Львовщины собирается Общественный совет. На нем присутствуют и. о начальника ГУ ГНС Львовщины Андрей Щербак и его заместитель Тарас Иванишин. Основное обращение, которое звучит от руководства службы, заключается в том, что, очевидно, Максиму Козицкому кто-то предоставил не те цифры. В то же время, сами руководители местной налоговой своей статистики не обнародовали. Львовские налоговики заняли молчаливую позицию: мол областная администрация не имеет полномочий запрашивать информацию о признаках фиктивности отдельных предприятий. Такие данные предоставят только правоохранительным органам. Если те обратятся за ними в налоговую.

По данным издания "Дело", к перечню фирм, которые вероятно, причастны к схемам, относятся, в частности, два предприятия – ООО "Речстиль" и ООО "Экспертторг Плюс". Первое из них, "Вещстиль" основано в августе 2021 года. Является посредником в торговле текстильными изделиями, одеждой, мехом, обувью и кожаными изделиями. С 1 января по 1 июля этого года обществу возместили налога на добавленную стоимость на 40 миллионов гривен. В то же время "Вещстиль" уплатил в бюджет более 26 тысяч гривен. На предприятии официально трудоустроены 5 человек.

Другое - ООО "Экспертторг плюс" основано в апреле 2020 года. Занимается оптовой торговлей фруктами и овощами. Как стало известно из наших источников, обществу должны были возместить почти 90 миллионов гривен. Однако, в силу неизвестных нам обстоятельств, которые совпали с запросами ОВА к ГНС относительно информации о возмещении НДС, общество самостоятельно уменьшило сумму возмещения до 48 млн. гривен. При этом оно уплатило более 12 тысяч гривен налогов. Работает в обществе 3 человека.

Объединяет эти две фирмы общий адрес расположения и одна формальная владелица – Ходак Диана Петровна. Почему формальная?

Журналисты "Дела" попытались разыскать Диану Ходак, чтобы узнать, за что ее предприятиям государство уже возместило и должен возместить такие немалые суммы денег. Тем более, что женщина является не только директором упомянутых обществ. Но и учредителем и главным бухгалтером. А значит, могла бы объяснить все экономические тонкости дела.

Зарегистрирована женщина в селе Коропуж на Львовщине. Однако, по словам односельчан, долгое время ее здесь не видели. Жилье женщины совсем не похоже на жилье владелицы фирм с миллионными оборотами – старенький деревянный заброшенный домик.

Сын и дочь Дианы Ходак, которые живут в этом же селе, говорят, что мама переехала во Львов. О том, что мать – владелица предприятий, слышат впервые. Соседи же на вопрос, является ли Диана Петровна Ходак владелицей фирм – откровенно удивляются.

По месту регистрации обеих фирм во Львове на улице полукруг 14 у руководителя Центра недвижимости узнаем, что "Экспертторг плюс" снимает помещение площадью 14 кв. м., а "Вещстиль" офис на 40 квадратов. Там мы не нашли ни одного работника. По словам арендодателя, женщиной интересовались не только мы. Месяц назад к нему уже поступали запросы из ГБР относительно деятельности "Вещстиля".

Магазин-склад общества "Экспертторг плюс", который зарегистрирован в июле этого года вблизи Львова, в селе Зубра. Здесь должна происходить Оптовая торговля фруктами и овощами. Помещение, похоже на склад - закрыто. Ни одной таблички или указателя нет.

Согласно данным издания, информацию о составе вышеуказанная компания подала в органы ГНС лишь в июле текущего года. Однако, фискальный орган совсем не смутило отсутствие склада для фруктов, которыми предприятие наторговало больше, чем на 500 млн. гривен.

Диану Ходак нам так и не удалось найти. Из всей собранной информации мы можем сделать вывод, что скорее всего она является подставным лицом и на самом деле не руководит двумя предприятиями. Но этим же двум предприятиям государство возмещает десятки миллионов гривен НДС. Такая ситуация может свидетельствовать об участии этих предприятий в мошеннических схемах. Все это является признаком нарушения закона. Впрочем, в львовской налоговой, похоже, не имеют желания раскрывать свои методы работы с механизмами возврата НДС. А это, в свою очередь, вызывает подозрения в добропорядочности государственных служащих этой структуры и ее главы Андрея Щербака. И это в то время, когда Украина воюет и миллионы ее граждан и большое количество предпринимателей отдают последнее на помощь ВСУ.