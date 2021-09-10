Глава государства назвал большой победой, что Украина во время локдауна не ждала помощи от других стран.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что во время введения жестких карантинных мер в целях сдерживания распространения коронавирусной болезни Украина не имела такого большого падения валового внутреннего продукта, как это произошло во многих странах мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал на конференции YES Brainstorming на тему "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию".

Читайте такжеНацбанк ухудшил оценку роста ВВП Украины во II квартале

"Скорую помощь от государства получила и наша экономика. Иммунитет которой выстоял без, действительно, финансовых поддержек крупных финансовых институтов, по крайней мере в это время, и других партнеров. Мы не получили финансовую помощь, но помогали своим гражданам, как могли, финансово. 8 тысяч гривен за фактически 8 минут через приложение "Дия". Находили дополнительные ресурсы, включая мозг и нестандартное мышление и не включая станок. У нас не было большого падения ВВП по сравнению с многими другими странами, которые имеют большие экономики и у которых нет, кстати, войны на Донбассе, и нет оккупированных территорий", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что адаптивный карантин, который ввело государство, стал адекватным карантином.

"Мы ввели локдаун в лучшее для этого время. Он не был долгим, столь болезненным, как во многих странах. Не ждали помощи от других. Я считаю, что это большая победа нашей страны. Мы были самостоятельны, и помогали другим, не дожидаясь благодарности. Мы отправили в Италию своих медиков и необходимые средства без раздумий и всегда готовы помогать всем без исключения", - подчеркнул президент.

Прогноз инфляции:

Нацбанк ухудшил оценку роста ВВП во II квартале текущего года до 7,5% с 8,7% в апрельском прогнозе.

Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Потребительская инфляция в Украине в июне в годовом измерении - по сравнению с июнем 2020 года составила 9,5%, оставшись на уровне показателя в мае.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

22 июля 2021 года Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 8% до 9,6% в 2021 году.

Валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,4% в годовом выражении.

Автор: Виталий Саенко