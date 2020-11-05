Выявлена нехватка зерна на одном из предприятий Госрезерва на сумму 27,9 млн грн.

Аудит Государственного агентства резерва Украины, проведенный Госаудитслужбой, подтвердил миллионные убытки, разворовывание тысяч тонн запасов, наличие на складах просроченной продукции на сотни миллионов долларов и финансовые махинации.

Об этом по итогам аудита Госрезерва сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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"Полупустые склады, исчезновение тысяч тонн запасов в неизвестном направлении, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен, катастрофическое техническое состояние предприятий, хозяйственный беспорядок и многомиллионные финансовые махинации - это перечень лишь некоторых основных пунктов из заключения Госаудитслужбы, которая проводила ревизию Госрезерва", - говорится в сообщении.

В частности, аудит выявил просроченное зерно, которое невозможно использовать даже для кормов, на сумму 35,5 млн грн.

Также выявлена нехватка зерна только на одном из предприятий Госрезерва на сумму 27,9 млн грн.

По результатам проверки хранения продуктов питания выявлены товары, сроки годности которых уже давно закончились.

"Таких просроченных товаров, которые могут быть только утилизированы, насчитывается на сумму более 100 млн грн. Также на предприятиях есть просроченные товары непродовольственной группы на сумму 200 млн грн", - говорится в сообщении.

Сумма нарушений по финансово-хозяйственной деятельности предприятий Госрезерва составила 31,4 млн грн, аппарата Госрезерва - 1,7 млн грн.

Также ревизиями установлены нарушения законодательства при осуществлении публичных закупок без заключения договоров.

Сообщается, что материалы по результатам ревизии с основаниями переданы в НАБУ, СБУ и Национальную полицию Украины.

Госрезерв

Государственное агентство резерва Украины (Госрезерв) - центральный орган исполнительной власти, координируется Кабинетом министров. Система государственного резерва - это группа предприятий и организаций, задачей которых является организация хранения продовольственных, энергетических, промышленных и других товаров на случай чрезвычайных ситуаций государственного масштаба.

Хронология событий

В июне 2020 года аудиторская проверка обнаружила недостачу зерна на складах одной из структур Госрезерва на сумму более 800 млн грн.

20 октября 2020 года во время своего ежегодного послания у парламенту президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров в ближайшее время должен представить стратегию развития Украины до 2030 года, а также результаты аудита управления экономикой.

4 ноября 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров 6 ноября 2020 года представит результаты экономического аудита Украины.

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Автор: Анна Нагорная