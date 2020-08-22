Госбюджет выдержит повышение минималки до 5 тысяч гривень – президент

Президент Владимир Зеленский считает, что запланированное повышение минимальной зарплаты в стране не приведет к тому, что бизнес будет идти в «тень».

Государственный бюджет Украины выдержит повышение минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24» заявил президент Владимир Зеленский.

«Обязательно выдержит (государственный бюджет - УНИАН). Я считаю, что это очень важно. Это не просто обещания. К минимальной заработной плате привязаны любые заработные платы в нашей стране. Увеличение до 5 тыс. грн - это первое увеличение. Мы знаем, что точно можем увеличить до 6500 грн. Опасно это делать в короткие сроки. И в бюджете нет денег, но это опасно делать еще и с точки зрения инфляционных процессов», - сказал он.

При этом Зеленский высказал мнение, что запланированное повышение минимальной зарплаты не приведет к тому, что бизнес будет идти в «тень».

«Есть разный бизнес. Не надо говорить. Есть разные бизнесмены, которые понимают, что нужно платить налоги. А откуда будет появляться эта «социалка»? Оно же с неба не падает. Поэтому это увеличение - это правильное, живое отношение к людям. Они же живые люди, они же не могут чувствовать себя совершенно нищими и т.д.», - сказал он.

Повышение минималки в Украине: что известно

6 августа Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября этого года.

Депутаты 25 августа на внеочередном заседании парламента, среди прочего, рассмотрят соответствующий законопроект.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 тыс. 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

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Автор: Дмитрий Шварц