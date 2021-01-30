По словам премьер-министра, в декабре 2020 года реальные зарплаты украинцев выросли на 10%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о приоритетной задаче правительства по увеличению уровня заработных плат в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отчитываясь о последних экономических достижениях Кабинета министров за прошедшую неделю.

Читайте такжеВ Госстате рассказали, насколько за год выросли зарплаты украинцевШмыгаль отметил, что в декабре 2020 года реальные зарплаты украинцев выросли на 10% по сравнению с декабрем 2019 года и составили 14,2 тысячи гривень.

«Важнейший задача, которую ставит правительство, - это к 2030 году выйти по средним зарплатам на уровень наших соседей из Польши или Словакии», - написал Денис Шмыгаль.

Заработная плата в Украине: последние новости

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Автор: Катерина Шварц