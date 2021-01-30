Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о приоритетной задаче правительства по увеличению уровня заработных плат в Украине.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, отчитываясь о последних экономических достижениях Кабинета министров за прошедшую неделю.
Читайте такжеВ Госстате рассказали, насколько за год выросли зарплаты украинцевШмыгаль отметил, что в декабре 2020 года реальные зарплаты украинцев выросли на 10% по сравнению с декабрем 2019 года и составили 14,2 тысячи гривень.
«Важнейший задача, которую ставит правительство, - это к 2030 году выйти по средним зарплатам на уровень наших соседей из Польши или Словакии», - написал Денис Шмыгаль.
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