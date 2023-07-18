Восточное межрегиональное управление Государственной налоговой службы отказало ПАО "Запорожсталь" в возмещении налога на добавленную стоимость за март-апрель 2023 года на сумму более 350 миллионов гривень. Комбинат призвал налоговую пересмотреть свое решение и выплатить деньги - потому что отказ нарушает законодательные нормы, закрепленные в Налоговом кодексе Украины и подзаконных актах, которые гарантируют украинскому бизнесу право на возмещение НДС. Об этом говорится в сообщении компании.

"Отказ украинскому производителю, которым является "Запорожсталь", в гарантированном законом возмещении НДС может привести к невыполнению предприятием производственных заказов, ограничению поступления валютной выручки в украинскую экономику и поставить под сомнение объемы помощи комбината Силам обороны Украины", – подчеркнул генеральный директор "Запорожстали" Роман Слободянюк.

На заводе напомнили, что имеют право на освобождение от уплаты некоторых налогов за 2022 год, но, несмотря на войну, не воспользовались налоговыми льготами. Сумма налоговых отчислений, которые в льготный период дополнительно уплатил ПАО "Запорожсталь" в пользу бюджета Украины и запорожской общины, превышает 350 млн гривень, и комбинат продолжает платить налоги в полном объеме.

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Налоговая свое решение объясняет тем, что СНБО применил санкции к части акционеров "Запорожстали". Но эти санкции персональные, и никоим образом не влияют на стабильную работу предприятия. К тому же, само предприятие "Запорожсталь" среди подсанкционных лиц отсутствует.

"Наложение санкций на часть акционеров "Запорожстали" не влечет за собой блокирование деятельности комбината. Предприятие не осуществляет хозяйственной деятельности с акционерами, на которых были наложены санкции. "Запорожсталь" настаивает на необходимости пересмотреть решение Государственной налоговой службы об отказе в возмещении налога на добавленную стоимость, которое фактически ведет к искусственному изъятию оборотных средств предприятия и не соответствует действующему законодательству", - отметили в комбинате.