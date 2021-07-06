Одним из ключевых направлений работы ЕБРР в Украине является финансирование строительства и реконструкции крупных автомагистралей. Когда ЕБРР финансирует дорожное строительство, отбор подрядчиков для таких работ происходит по особой процедуре. Согласно международным стандартам, функции заказчика и технического надзора за проектом должен выполнять не собственно бенефициар дороги — "Укравтодор" в лице местной службы автомобильных дорог, а независимое агентство инженерного надзора, которое также отбирают на конкурсе.

Например, для ремонта окружной дороги Житомира тендер выиграла китайская компания Sinohydro, а функцию инженерного надзора выполняла итальянская IRD Engineering. О ее причастности к коррупционным схемам и идет речь в материале, который основан на переписке информатора с головным офисом ЕБРР в Лондоне.

Переписка продолжалась с лета 2020 по май 2021 года.

Несколько первых писем из доступного массива касаются строительства автодороги М05 Киев — Одесса. Речь шла о возможном совместном участии турецкого подрядчика HGG Insaat Anonim Sirketi и IRD как агентства по техническому надзору в тендере на ремонт части этой дороги зимой 2020 года. Переговоры об этом якобы начались еще в ноябре 2019-го.

Компании проиграли конкурс, однако якобы заручились поддержкой Марка Магалецкого при рассмотрении жалоб на результаты торгов, которые должны были "сбить" с первого места победителя — компанию Onur. По словам обличителя, Магалецкий якобы посоветовал заговорщикам подавать как можно больше жалоб, чтобы убедить центральный офис ЕБРР в якобы имеющем место сговоре между "Укравтодором" и победителем тендера.

По словам обличителя, в июне 2020 года Срибняк якобы докладывал Паоло Орсини, владельцу IRD, что Магалецкий благополучно пролоббировал жалобу HGG внутри ЕБРР. Более того, по его информации, платежи от ЕБРР в адрес Onur якобы стали задерживать, а Магалецкий "выразил надежду", что контракт с Onur может быть разорван в пользу HGG.

Согласно последующим письмам, в октябре 2020 года Магалецкий якобы добился дискредитации "Укравтодора" перед главным офисом ЕБРР, поскольку последний отправил в Киев письмо с требованием снять отдельных чиновников "УАД" с проекта М05. Письмо якобы по совету Магалецкого попало в СМИ.

Примерно в этот же период начинается новый этап взаимодействия Магалецкого, Срибняка и Орсини по проекту М06 (обходная дорога вокруг Житомира), где IRD уже являлась консультантом по инженерному надзору. После того, как «Укравтодор» инициировал разрыв контракта, встал вопрос о том, чтобы IRD при этом не потеряла свой подряд, хотя ее вина в растрате миллионов евро кредита ЕБРР на некачественную дорогу также очевидна.

В начале февраля 2021 года Магалецкий и Срибняк встретились в киевском ресторане "Адель" (этот эпизод зафиксирован на видео и был продемонстрирован в эфире "Секретных материалов"). По словам обличителя, за ужином стороны обсуждали и проект М05, где ЕБРР должен был вот-вот встать на сторону HGG и IRD, "выбросив" Onur, а также проект обходной дороги Житомира, где IRD должна остаться в качестве инженера-консультанта после смены подрядчика.

Именно в конце этой встречи Срибняк передал Магалецкому пакет с логотипом IRD, как это зафиксировано на видео. "На основании переговоров, состоявшихся между г-ном Срибняком и г-ном Орсини (владелец IRD Engineering), [можно сделать вывод, что] этот пакет содержал компенсацию за услуги г-на Магалецкого", — говорится в письме информатора в адрес ЕБРР. В последующих письмах он также цитирует обращение Орсини к Срибняку: "Мы должны поблагодарить его (г-на Магалецкого) за его помощь в решении нашей ситуации в Житомире, …. Используйте наличные деньги, которые у вас есть".

По предположению информатора, наличные для таких представительских расходов Срибняк мог получать через свою жену Аллу Срибняк, оформленную как ФОП для предоставления консультационных услуг IRD (копии актов выполненных работ есть в распоряжении редакции). "Она домохозяйка и никаких работ для IRD не выполняет", — пишет обличитель. Однако по факту жена Срибняка получала в течение нескольких месяцев 3250 евро (3000 + 5% единого налога) для таких расходов, которые затем могли передавать Магалецкому. "По моей оценке, ему заплатили от 20 до 30 тыс. евро", — написал информатор.

Далее приводятся более подробные расчеты возможной взятки: 5% от инженерного контракта и 1% от контракта на строительные работы.