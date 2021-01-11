С начала года получено 176 заявок от бизнеса.

За первые три рабочих дня 2021 года получено 176 заявок на участие в программе льготного кредитования "5-7-9" на общую сумму 800 млн грн, из которых рефинанс под 0% составляет 400 млн грн, пополнение оборотного капитала – 300 млн грн, инвестиционные кредиты – 100 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, прирост по уже заключенным договорам и выданным кредитам составил 338 млн грн, в том числе за счет рефинансирования под 0% - на 202 млн грн.

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"Заинтересованность программой «5-7-9» не утихает даже в первые праздничные дни нового года. Видим прирост заключенных договоров только за три дня на сумму в 338 млн грн, а общая сумма выданных кредитов уже составляет почти 18 млрд грн. Убежден, что наше решение о продолжении и расширении этой программы было вполне правильным и успешным", - цитирует главу Минэкономики Игоря Петрашко пресс-служба.

Что этому предшествовало

3 февраля 2020 года правительство объявило старт программы «Доступные кредиты 5-7-9%», оценивая ее потенциал в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы «5-7-9», смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования и максимальной сумме кредита.

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Автор: Дмитрий Шварц