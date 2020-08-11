Вся информация по услуге: в Украине ужесточат требования к рекламе кредитов

Согласно новым правилам, в рекламе обязательно должны быть указаны основные условия получения кредита или размещения депозита.

С сентября начнут действовать новые правила защиты прав потребителей финансовых услуг, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Читайте такжеЗеленский хочет "дожать" банки до кредитов для населения под 5-6%

"Главное изменение, которое должно произойти на сайтах и в рекламе банков, - должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках, чтобы не вводить клиентов в заблуждение. Это позволит потребителям понимать условия получения услуг, сравнивать услуги нескольких банков и принимать действительно взвешенные финансовые решения", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, все банки должны предоставлять полную информацию о кредитах и депозитах для граждан на вебсайте в едином унифицированном формате. Прежде всего банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждения о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту, условия досрочного снятия денег с депозита и другие.

Как сообщила пресс-служба, реклама кредитов и депозитов для граждан не должна затруднять визуальное восприятие информации об услуге. Также в рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги: для кредита - реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок; для депозита - годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

В сообщении подчеркивается, что профильное подразделение Национального банка - Управление защиты прав потребителей финансовых услуг - с 1 сентября будет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации. За ненадлежащее раскрытие информации предусмотрены штрафные санкции от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о "сплите". Согласно закону, надзор и регуляция рынка около 1900 небанковских финучреждений, среди которых страховые, лизинговые и факторинговые компании, кредитные союзы, бюро кредитных историй, ломбарды и другие финансовые компании, с 1 июля переходят к НБУ, тогда как Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram