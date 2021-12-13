После встречи между президентами США и РФ нерезиденты приостановили вывод своего капитала из страны.

Курс гривни может укрепиться до уровня 26,85 грн/долл., однако дальнейшее укрепление будет сдерживать Нацбанк выкупом валюты.

Такое мнение выразил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

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По его словам, курс гривни в понедельник, 13 декабря, достиг отметки 26,95 грн/долл. на фоне повышения учетной ставки НБУ и прекращения оттока инвестиций нерезидентов.

"Валютный рынок находится в ожидании размещения облигаций Минфином во вторник и уровня ставки, которая будет предложена инвесторам по ОВГЗ. Напомним, что на прошлой неделе, в ответ на высокие инфляционные риски, регулятор повысил ставку сразу на 0,5 п.п. и заявил о готовности дальнейшего повышения. Несмотря на то, что инфляция на сегодня является глобальным явлением. Так, например, инфляция в США достигла максимальных значений за последние 39 лет и составила 6,8% годовых", - сказал Шевчишин.

Эксперт отметил, что после встречи между президентами США и РФ нерезиденты приостановили вывод своего капитала из страны. При этом также наблюдаются позитивные настроения на мировых рынках, что поддерживает интерес к рисковым активам и сырью. Однако этот оптимизм может быть обманчивым, поскольку рынки также начали повышать прогнозы более быстрого сворачивания программы стимулирования Федеральной резервной системы США, что может остановить приток капитала в Украину и на развивающиеся рынки, или сформировать сильную волну оттока, считает Шевчишин.

"Ожидаем, что гривня может откатиться к отметке 26,85 гривень за доллар, но так как это привлекательный уровень для спекулятивных покупок, торговля остановится в диапазоне 26,85-27,05 грн/долл. Более того, склоняемся к более активной позиции НБУ с выкупом валюты по курсу ниже 27 грн/долл., что также будет сдерживать тенденцию", - прогнозирует аналитик.

Курс на 13 декабря:

Национальный банк Украины на понедельник, 13 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,02 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий