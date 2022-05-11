Если военное положение затянется на несколько месяцев, НБУ будет искать способы постепенно к осени запусти валютный рынок.

Курс доллара в Украине уже на 15% выше официального, украинцам следует подготовиться к возможной девальвации гривны после войны.

Об этом пишет Forbes.

Украинские импортеры уже откорректировали бизнес-планы с учетом вероятной девальвации в будущем. "Большинство поставщиков подняли закупочные цены от 10 до 15%", – рассказывает генеральный директор COMFY Игорь Хижняк. Среди причин, кроме роста затрат на логистику и риски, которые не покрываются страховыми компаниями, есть и валютный курс.

Курс на неофициальном рынке отклоняется на 10-15% от официального, подтверждает начальник отдела аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын. Отмена валютных ограничений, считает он, приведет к приближению официального курса к рыночному.

Нацбанк будет держать фиксированный курс до окончания войны, заявил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук месяц назад. "Я не уверен, что курс останется фиксированным до завершения военных действий", – говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Если военное положение затянется на несколько месяцев, добавляет Ваврищук, НБУ будет искать способы постепенно к осени запусти валютный рынок. Украина уже проходила этот путь, напоминает он. НБУ постепенно снимал валютные ограничения в 2015-2017 годах. В первую очередь - в отношении торговых операций. Разрешение на выплату процентов по кредитам нерезидентам, возврат инвестиций в ОВГЗ, репатриации дивидендов, прогнозирует он, возможно лишь в перспективе 3-6 месяцев после завершения войны.

Курс в это время будет зависеть от темпов снятия ограничений и готовности НБУ продолжать валютные интервенции. Если темпы будут постепенными, а резервы – на комфортном для рынка текущем уровне (при условии получения не менее $3 млрд на месяц в форме кредитов и иностранной помощи), резкой смены курса не будет, считает господин Ваврищук. Даже тот курс, который сложился на наличном рынке, он не считает реальным рыночным, поскольку равновесный показатель невозможно посчитать в текущих условиях ограничений от Нацбанка.

Бизнес не имеет четких прогнозов относительно послевоенного курса. Говорят, что после окончания войны курс гривны может значительно ослабнуть, но при достаточном вливании средств – даже немного окрепнуть. %. Однако украинцам все равно стоит ожидать "ползучей" девальвации, считает эксперт САЅЕ Украина Евгений Дубогрыз. Хотя движение возможно в обоих направлениях.

Ранее стало известно, что до конца года, по прогнозам Национального банка Украины и Министерства экономики, инфляция составит 20%.

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