S&P Dow Jones Indices исключит облигации российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых компанией индексов.
Облигации будут исключены из индексов 31 марта. Об этом говорится в сообщении американского индексного провайдера.
S&P Dow Jones также исключила акции компаний, котирующихся или зарегистрированных в России, включая ADR и GDR, из рассчитываемых фондовых индексов.
"S&P Dow Jones Indices провел консультации с участниками рынка по поводу потенциального исключения российских облигаций как результат недавних санкций и ограничения доступности рынка", — отметили в S&P Dow Jones Indices.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 16 марта украинские военные уничтожили 84 российских самолета и 108 вертолетов.