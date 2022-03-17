S&P Dow Jones также исключила акции компаний, котирующихся или зарегистрированных в России, включая ADR и GDR, из рассчитываемых фондовых индексов.

S&P Dow Jones Indices исключит облигации российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых компанией индексов.

Облигации будут исключены из индексов 31 марта. Об этом говорится в сообщении американского индексного провайдера.

S&P Dow Jones также исключила акции компаний, котирующихся или зарегистрированных в России, включая ADR и GDR, из рассчитываемых фондовых индексов.

"S&P Dow Jones Indices провел консультации с участниками рынка по поводу потенциального исключения российских облигаций как результат недавних санкций и ограничения доступности рынка", — отметили в S&P Dow Jones Indices.

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