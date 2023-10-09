По состоянию на 11:57 по Киеву за 1 доллар США давали 3,92 шекеля. Такие же показатели последний раз были зафиксированы в ноябре 2015 года.

На фоне нападения боевиков ХАМАС на Израиль и эскалации конфликта на Ближнем Востоке израильский шекель упал до почти восьмилетнего минимума по отношению к доллару США.

Как сообщает Reuters, валютная пара не особо активна, шекель упал более чем на 3% против доллара до 3,9581.

По состоянию на 11:57 по Киеву за 1 доллар США давали 3,92 шекеля.

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Такие же показатели последний раз были зафиксированы в ноябре 2015 года, когда за 1 доллар США давали 3,92 шекеля.

Максимальное падение израильской валюты біло зафиксировано в декабре 2025 года, когда за 1 доллар США давали 4,6 шекеля.

Война в Израиле

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Cектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет.

8 октября 2023 года Израиль официально перешел в состояние войны.

По состоянию на 8 октября 2023 года количество погибших в Израиле превысило 700 человек.

СМИ писали о том, что ХАМАС вел многолетнюю кампанию по обману Израиля, чтобы застать его врасплох.

9 октября 2023 года Израиль заявил, что восстановил контроль над всеми приграничными городами Газы. Также главный представитель Армии обороны Израиля заявил, что "военное и политическое руководство ХАМАСа обречено".

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