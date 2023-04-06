Во время валютных расчетов картой можно потерять тысячи гривень, поскольку безналичный курс во многих украинских банках стал значительно дороже наличного.
Как передает корреспондент УНИАН, например, у "ПриватБанка" один наличный евро стоит - 40,5 грн, в то же время безналичный на 1 гривню дороже - 41,5 грн.
То есть при условии оплаты покупки в 1 тысячу евро на иностранном сайте гривневой картой с баланса спишут - 41500 грн, но если сделать иначе: купить в обменнике наличные евро и положить на карту и уже ею рассчитаться, тогда такая покупка обойдется на 1 тысячу гривень дешевле - 40500 грн. Если стоимость покупки 2 тысячи евро, то экономия составит 2 тысячи гривень.
Курс во время войны
После начала полномасштбного российского вторжения в Украину Национальный банк отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.
Ограничения были отменены с 21 мая 2022 года, несмотря на то, что до нападения России на Украину курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.
По состоянию на 5 апреля 2023 года более половины украинцев заявили о том, что готовы пользоваться только цифровым банкингом. Самыми популярными операциями в цифровом банкинге среди украинцев стали пополнение мобильного счета, перевод средств с карты на карту, оплата коммунальных услуг и донаты.
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