Национальный банк отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Во время валютных расчетов картой можно потерять тысячи гривень, поскольку безналичный курс во многих украинских банках стал значительно дороже наличного.

Как передает корреспондент УНИАН, например, у "ПриватБанка" один наличный евро стоит - 40,5 грн, в то же время безналичный на 1 гривню дороже - 41,5 грн.

То есть при условии оплаты покупки в 1 тысячу евро на иностранном сайте гривневой картой с баланса спишут - 41500 грн, но если сделать иначе: купить в обменнике наличные евро и положить на карту и уже ею рассчитаться, тогда такая покупка обойдется на 1 тысячу гривень дешевле - 40500 грн. Если стоимость покупки 2 тысячи евро, то экономия составит 2 тысячи гривень.

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Курс во время войны

После начала полномасштбного российского вторжения в Украину Национальный банк отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Ограничения были отменены с 21 мая 2022 года, несмотря на то, что до нападения России на Украину курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

По состоянию на 5 апреля 2023 года более половины украинцев заявили о том, что готовы пользоваться только цифровым банкингом. Самыми популярными операциями в цифровом банкинге среди украинцев стали пополнение мобильного счета, перевод средств с карты на карту, оплата коммунальных услуг и донаты.

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