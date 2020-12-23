В отчете внутреннего аудита Приватбанка фактически речь идёт о хищении десятков миллионов гривень.

Внутренний аудит Приватбанка вскрыл серьезные нарушения работы службы безопасности с подрядчиками по охране и другим профильным направлениям.

Об этом стало известно из аудита, который есть в распоряжении редакции.

Документ датирован 30 сентября и подписан руководителем направления "Внутренний аудит" Вадимом Стеценко.

По информации источников в Приватбанке, Вадим Стеценко был уволен 20 ноября 2020 года - вскоре после презентации аудита.

Согласно документу, внеплановая аудиторская проверка отдельных вопросов закупок услуг, закупкой которых руководит Служба безопасности банка, а также участие сотрудников Службы безопасности в тендерных закупках банка проводилась в период с 21.07.2020 по 30.09.2020 по запросу Председателя Правления. Проверяемый период - 16.12.2016 - 20.07.2020.

В отчете фактически речь идёт о хищении десятков миллионов гривень. Так, договора охраны заключены без проведения тендерных процедур, заключение договоров происходит на основании временного решения, принятого руководством банка еще в 2017 году. При этом, несмотря на уменьшение количества отделений расходы на охрану увеличивались ежегодно до 30 %. В 2020 году на охрану банк потратит 400 миллионов гривень. Также аудитом установлено, что суммы, уплаченные банком по договорам с ООО "Явир-2005" (170919-Ф) и ООО "Венбест" (19581-Ф, 19881-Ф и 21112-Ф), выше установленной в договорах стоимости услуг. В документах на согласование оплат отсутствует обоснование почему фактические суммы к оплате превышают стоимость, установленную в договорах. Отсутствие контроля за выполнением условий договоров привела к переплате по указанным договорам на общую сумму 4,5 миллиона гривень.

Также аудиторы отмечают, что расходы на обслуживание охранно-пожарной сигнализации ежегодно растут на 60% при ежегодном сокращении сети отделений до 20%.

Кроме того, аудит отмечает, что уровень контроля за проведением дезинфекции помещений главного офиса банка поставщиком ООО "Олимп-безопасность-сервис" неэффективен. Более того привлечена компания, которая не имела никакого опыта и специалистов в предоставлении услуг дезинфекции, хотя такие компании на рынке присутствуют. По мнению аудита привлечения внешнего поставщика услуг для проведения дезинфекции помещений главного офиса является экономически нецелесообразным.

Учитывая недостатки, выявленные в ходе проверки, система контроля в процессах выбора поставщика услуг охраны, патрулирование, пожарной безопасности и дезинфекции помещений, согласование и заключение договоров, в том числе соблюдение утвержденных в банке тарифов, а также контроля за качеством предоставления услуг по оценке аудита является неэффективной и требует существенных изменений.

Также в результате аудита установлено, что в этот период службой безопасности заключались договора на физическую охрану по ценам в два-три раза превышающим тарифы, утвержденные правлением банка. Из объяснительных руководителя направления СБ: "Зазначені договори охорони є не типовими, з особливими умовами, тому вартість послуг охорони затверджувались керівництвом банку за окремими службовими записками..".

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Автор: УНИАН