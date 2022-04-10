400 млн грн для Киевской области. По 250 млн грн Черниговской и Сумской областям. Еще 100 млн грн для Житомирской области.

Власти отправили из резервного фонда первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий.

Об этом в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его информации, средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры.

Куда направили деньги

400 миллионов гривен для Киевской области,

По 250 миллионов Черниговской и Сумской областям.

Еще 100 миллионов для Житомирщины.

Средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.

Распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Со стороны правительства координировать процесс будет Министерство развития громад и территорий.

"Это лишь первый этап, и впереди будет еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу после нашей победы", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Кабинет министров утвердил проект указа президента о создании Фонда восстановления Украины.

В рамках фонда планируется создание пяти рабочих групп, которые будут отвечать за различные направления – от коммуникации с международными финансовыми организациями, коммуникации со странами-партнерами до сбора средств от частных лиц и крупных международных корпораций.

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