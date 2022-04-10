Власти отправили из резервного фонда первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий.
Об этом в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его информации, средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры.
Куда направили деньги
- 400 миллионов гривен для Киевской области,
- По 250 миллионов Черниговской и Сумской областям.
- Еще 100 миллионов для Житомирщины.
Средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.
Распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Со стороны правительства координировать процесс будет Министерство развития громад и территорий.
"Это лишь первый этап, и впереди будет еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу после нашей победы", – добавил он.
Как сообщал УНИАН, 9 апреля Кабинет министров утвердил проект указа президента о создании Фонда восстановления Украины.
В рамках фонда планируется создание пяти рабочих групп, которые будут отвечать за различные направления – от коммуникации с международными финансовыми организациями, коммуникации со странами-партнерами до сбора средств от частных лиц и крупных международных корпораций.