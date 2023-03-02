Запуск образовательного проекта по криптограммотности реализован благодаря сотрудничеству Министерства цифровой трансформации, WhiteBIT, Filecoin Foundation for the Decentralized Web, Atlantis.world и других игроков индустрии.

В Украине запустили масштабную образовательную программу по криптограммотности. Об этом объявил Владимир Носов - CEO крупнейшей в Европе криптобиржи WhiteBIT, которая стала одним из основных партнеров нового для украинцев проекта, реализуемого в сотрудничестве с Минцифры.

Присоединиться к обучению может каждый желающий на безвозмездной основе. Образовательный курс, по словам Носова, предусматривает 100 часов теоретических и практических занятий с участием ведущих экспертов отрасли.

В частности, участники программы смогут узнать о механизмах работы Bitcoin и Ethereum, о стандартах токенов на уровне блокчейна, особенностях цифровых активов, как пользоваться криптокошельками и тому подобное.

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"Этот уникальный по масштабу проект в Украине посвящен криптограммотности. Украинцы продолжают задавать уровень всему миру, в том числе в технологическом развитии. И это только начало. Потому что украинцы должны уметь пользоваться цифровыми активами, чтобы уверенно смотреть в будущее. Изучайте крипту и блокчейн — это позволит вам менять мир", — комментирует Владимир Носов.

Запуск образовательного проекта по криптограммотности реализован благодаря сотрудничеству Министерства цифровой трансформации, WhiteBIT, Filecoin Foundation for the Decentralized Web, Atlantis.world и других игроков индустрии.

"Партнерство государства с частными компаниями в сфере распространения знаний о блокчейне — жизненно важная составляющая для преобразования Украины в цифровое государство. Это правильный курс. Я рад, что каждый день знания о крипте в Украине становятся все доступнее и власть это поддерживает — для украинцев это станет залогом лидерских позиций в будущем", — подытожил Владимир Носов.

Напомним, что WhiteBIT - крупнейшая европейская криптобиржа родом из Украины, которая была основана в 2018 году. Недавно биржа объявила о сотрудничестве с национальной сборной Украины по футболу, а также о поддержке "Модуля временности" — культурного пространства о войне в Украине.