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Зеленский ветировал продление моратория на взыскание долгов по валютной ипотеке

11:52, 17 августа 2020
Финансы
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В Украине не продлили мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке / REUTERS

Президент Владимир Зеленский ветировал и предоставил свои предложения к закону №3640, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, в том числе ипотечным.

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Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

"Анализ закона свидетельствует о том, что отдельные его положения не согласуются с Конституцией и законами Украины, а также не соответствуют принципу юридической определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы, является составляющей конституционного принципа верховенства права", - говорится в предложениях Зеленского.

"Законом фактически изменяются условия, при котором становится невозможным по кредитному договору принудительно отчуждать имущество без согласия собственника", - говорится в документе.

Зеленский подчеркивает, что такая ситуация создает неоднозначную трактовку закона, сделает невозможным кредитным учреждениям получить обеспечения по кредитным договорам и приведет к правовому коллапсу и нарушение конституционного принципа обязательности исполнения судебных решений.

Закон отправили на доработку в ВР.

Что предлагает закон №3640

Закон предлагал продлить мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам, в том числе ипотечным, до 1 января 2022 года.

В то же время принятый в 2018 году Кодекс из процедур банкротства устанавливал срок моратория до 21 октября 2020 года.

Согласно закону, жилье не может быть отчуждено у гражданина, если это единственное место проживания, если общая площадь жилья составляет не более 140 квадратных метров для квартиры и 240 квадратных метров для дома.

Что этому предшествовало

  • 16 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3640 Александр Дубинский, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.
  • 15 июля финансовый комитет ВР поддержал законопроект №3640 Александр Дубинский, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, В НБУ заявили, что этот законопроект ставит под угрозу доступную ипотеку.
  • "Вместо того, чтобы отменить мораторий, сейчас нам предлагают его продлить до 2022 года. Это означает, что проблемные долги валютных заемщиков так и не будут урегулированы. А это 44 тысяч договоров на общую сумму 29 миллиардов гривень.
  • Это означает, что банки не будут заинтересованы выдавать новые ипотечные кредиты. В своем обращении банковские и бизнес-ассоциации указали, что продление моратория сделает невозможным запуск доступной ипотеки для населения под 10% годовых ", - отметили в НБУ.

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