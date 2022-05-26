Речь идет о возможности ввоза и использования лекарств без их госрегистрации.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно дополнительных мер по обеспечению населения Украины лекарственными средствами в период действия военного и чрезвычайного положения (№7409).

Текст законопроекта опубликован на сайте парламента.

Им предлагается установить, что в период действия в Украине военного или чрезвычайного положения, а также в течение трех месяцев после их прекращения или отмены разрешается ввоз и применение в Украине лекарственных средств, произведенных в Соединенных Штатах Америки, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канаде, Государстве Израиль, Арабской Республике Египет и странах-членах Европейского Союза, без государственной регистрации таких лекарственных средств, при наличии сертификата качества серии лекарственного средства, выданного производителем.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что таким образом будет предоставлена возможность временного использования на территории Украины и ввоза на таможенную территорию Украины из стран с наиболее развитыми системами производства лекарственных средств тех лекарств, которые являются необходимыми (востребованными) во время военного (чрезвычайного) положения в Украине, без их государственной регистрации.

Война и лекарства в Украине:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины.

22 мая Верховная Рада ограничила оборот произведенных в России или Беларуси лекарств.

На период введения военного положения в Украине правительство по представлению Министерства здравоохранения может временно остановить экспорт лекарственных средств в случае необеспечения потребностей системы здравоохранения в таких лекарственных средствах в полном объеме.

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