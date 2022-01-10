Украинские ПХГ заполнены менее чем на половину - 13,2 млрд куб. м.

За семь дней запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились на 2,6%, или на 360 млн куб. м.

Как сообщается на сайте государственной компании "Оператор ГТС Украины", по состоянию на 8 января запасы природного газа составляли 13,18 млрд кубометров при максимальной емкости 31 млрд куб. м.

Читайте такжеУкраина в 2021 году сократила импорт газа из ЕС в 6 раз - "Оператор ГТС"

Отбор газа из хранилищ замедлился до 50-60 млн кубометров в сутки в связи с потеплением.

Для сравнения: в конце декабря 2021 года газ из хранилищ отбирался на уровне около 70-80 млн кубометров в сутки.

При этом закачки газа не происходит.

На сегодняшний день украинские газовые хранилища заполнены на 42,5%.

Запасы газа:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

Цена на газ: