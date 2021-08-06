Налоговая сможет уточнять происхождение средств, потраченных на приобретение ценных активов.

В Украине готовится к рассмотрению законопроект о косвенных методах налогового контроля.

Об этом в Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев.

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По словам Гетманцева, на данном этапе законопроект находится в состоянии разработки, в дальнейшем Кабмин передаст его на рассмотрение в парламент.

Налоговая сможет уточнять происхождение средств, потраченных на приобретение ценных активов.

"И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то он будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", – отметил Гетманцев.

Добровольное однократное декларирование

15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном однократном декларировании активов физических лиц (№ 5153), который предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.

1 июля 2021 года Рада разблокировала подписание закона о добровольном однократном декларировании

16 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законы о проведении единовременного добровольного декларирования активов.

Закон определяет особенности проведения единовременного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, которое будет проходить с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года. При этом в добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов.

Декларант может указать среди активов валютные ценности (за исключением средств в наличной форме), ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических лиц, находящихся в Украине или за рубежом.

Из задекларированных активов гражданин должен будет уплатить сбор, в том числе 5% относительно валютных ценностей на счетах в банках в Украине, а также других активов, находящихся (зарегистрированных) в Украине; 9% по валютных ценностях на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также из других активов, находящихся за рубежом; 2,5% по номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года.

Автор: Елена Коваленко